Det var Navalnyjs højrehånd, der havde bedt om det fortrolige møde. Men som mødet skred frem, blev de andre deltagere mistroiske

For nylig satte en skare hollandske udenrigspolitikere sig forventningsfulde foran deres skærme for at deltage i et videomøde med Leonid Volkov, der er højrehånd for den indespærrede Putin-kritiker Aleksej Navalnyj. Det var Volkov, der havde bedt om mødet. Et »fortroligt møde«, skulle det være.

Leonid Volkovs runde, skæggede ansigt med det alvorlige, intense blik er blevet ret kendt hen over de seneste måneder, hvor han fra sit eksil i Litauen har ført ordet for Navalnyjs antikorruptionsbevægelse. Ingen tvivl om, at det var hans ansigt, der tonede frem på skærmen.