Skotlands valg på torsdag truer med at splitte det britiske kongerige

Skotterne ville ikke være uafhængige, da de blev spurgt i 2014. Dengang stemte 45 procent ja, mens 55 procent foretrak at forblive i Det Forenede Kongerige med England, Wales og Nordirland.

Fortalerne for uafhængighed sagde op til folkeafstemningen for 7 år siden, at det var den eneste chance, der ville komme i en generation. Alligevel forsøger de samme politikere nu at presse en ny folkeafstemning om uafhængighed igennem. Deres argument? Brexit!

Skilsmissen fra EU har ændret Skotlands konstitutionelle status markant, mener fortalerne for uafhængighed og påpeger, at 62 procent af skotterne stemte for at blive i EU ved folkeafstemningen i 2016 – kun 38 procent stemte for at forlade EU.

Derfor er spørgsmålet om uafhængighed blevet det dominerende emne i debatten op til torsdagens parlamentsvalg i Skotland. Meningsmålingerne spår endnu en valgsejr til regeringspartiet SNP (Scottish National Party), der kræver en ny uafhængighedsafstemning allerede i 2023. En stor valgsejr til SNP, måske endda med absolut flertal, vil øge sandsynligheden for, at Det Forenede Kongerige bliver splittet, og derfor følges valget med stor bekymring af Boris Johnson i London.

Selv er den britiske premierminister så upopulær på grund af Brexit i Skotland, at det konservative parti har besluttet at holde ham helt ude af valgkampen.