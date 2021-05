100.000 russiske tropper ved grænsen til Ukraine førte til fordømmelse. Stor Nato-øvelse samme sted promoveres som en Hollywood-film

Kampvogne tromler brølende gennem skoven, mens kamuflageklædte soldater løber ved siden af og affyrer den ene salve efter den anden ind mellem træerne, hvor russerne må formodes at gemme sig. Store sværme af Nato-soldater er lige blevet kastet ud i faldskærm over den her krigszone i Østeuropa.

Det er en lille reklamefilm for en af de største Nato-øvelser siden den kolde krig. Den dramatiske musik ville passe fint til en hollywoodfilm om de allieredes tapre indsats under Anden Verdenskrig. Det samme ville speakerens gravrøst.

Mens et raketbatteri gør klar til affyring, forklarer han, at øvelsen går ud på »at forberede vores styrker til hurtigt at kunne reagere på kriser og udføre kampoperationer i stor skala ...«. Speakeren tøver i en brøkdel af et sekund, mens en raket fyres af og trækker et spor af ild og røg hen over himlen. Så fortsætter han:

»... hvis man beder os om det«.