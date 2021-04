Krummer fra de riges bord er ikke nok – fattige lande vil selv producere vacciner

Verdens medlidende øjne er lige nu rettet mod Indien, der kæmper en ensom kamp mod en ukontrollabel bølge af covid-19. USA lover at sende sine overskydende vacciner, Storbritannien har leveret iltapparater og respiratorer, og de gode viljer står i kø for at afbøde de værste konsekvenser af det indiske kaos. Men er det nok? Det korte svar er nej. Det er ikke nok, før Indien og det lige så hårdt ramte Brasilien – samt alle andre – har tilstrækkelig med vacciner til at give mange flere et stik i armen.

I dag er der møde i Verdenshandelsorganisationen WTO’s såkaldte Trips-råd. Det er den afdeling, der beskæftiger sig med patenter, herunder medicinalvirksomhedernes vaccinepatenter. Over hele verden vokser presset på både WTO, de enkelte regeringer og medicinalindustrien for at ophæve, i hvert fald midlertidigt, virksomhedernes ophavsret på de eftertragtede og alt for få vacciner, der er til rådighed globalt. Formålet er at lægge vaccineproduktionen ud i de fattige lande i Afrika, Latinamerika og Asien, så også de kan få del i den vaccinefest, der lige nu er forbeholdt den rige verden.

Forslaget i WTO om at ophæve patenterne midlertidigt kommer oprindelig fra Sydafrika og Indien, men har støtte fra flere end 100 af de 164 lande, der er medlemmer af WTO. Til gengæld er modstanden indædt fra de lande, der har de stærkeste medicinalindustrier, nemlig USA, EU, Schweiz og Japan. Men det internationale pres vokser støt, som det skete, da hiv/aids skyllede hen over Afrika i slutningen af forrige århundrede. Det massive pres endte med, at medicinalindustrien lagde sig fladt ned og droppede de mange retssager, de ellers havde rejst mod Sydafrika, som insisterede på at producere billig kopimedicin til at holde epidemien i ave.

»Heller ikke denne gang er der nogen gode grunde til at ikke at ophæve patenterne i en periode«, mener Trine Pertou Mach, politisk chef i Oxfam Ibis.

»Denne krise er voldsom og krævende. Det kræver både mod og lederskab at stille sig på den rigtige side, og i dette tilfælde er den rigtige side folkesundheden. Grundlæggende er det et politisk valg. Vil vi, eller vil vi ikke gøre, hvad vi kan, for at bekæmpe covid-19. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så svært«, siger hun.