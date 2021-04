Svensk politikers huskøb kan give bagslag ved næste valg: »Den moralske dimension i sagen er mindst lige så vigtig«

At se statsminister Stefan Löfven møde Kristdemokraternas Ebba Busch i en politisk debat er som at være vidne til en boksekamp, hvor Löfven er lidt langsom, mumlende og firkantet, og Ebba Busch er skarp, stærk og ikke bange for at slå, hvor det gør ondt.

Som da hun i en partilederdebat i sommer pegede på Löfven og sagde, at han og hans regering »med forsæt har tilladt en højere smittespredning« af coronavirus. En udtalelse, som måske var en smule hårdt vinklet, men som ikke desto mindre vakte jubel hos den borgerlige fløj, som mener, at regeringen ikke gjorde nok for at forhindre coronasmitten i at sprede sig i Sverige.

Og hvis man spørger disse vælgere, er den 33-årige partiforkvinde Ebba Busch en stjerne. Glem de tidligere formænd, som alle har været ældre mænd fra det svenske ’bibelbælte’ i Småland. Ebba Busch har som dronningen i det nye konservative blok for alvor gjort Kristdemokraterna til ikke blot et moderne værdiparti, men også en vigtig spiller i svensk politik sammen med Sverigedemokraterna og Moderaterna. Med blot halvandet år til valget var banen kridtet op til en spændende valgkamp med helt nye styrkeforhold.

Men da Ebba Busch i august sidste år købte et hus uden for Uppsala, var det starten på partilederens første store skandale. En skandale, som for alvor kan true hendes politiske fremtid.