Italiens sidste terrorister risikerer udlevering fra Frankrig 50 år efter deres forbrydelser

De havde alle rundet de 70 år, og de levede et fredeligt liv i Paris og omegn med børn og børnebørn, da politiet bankede på deres døre tidligt onsdag morgen.

Overraskelsen var stor for alle. Men de syv ældre mennesker vidste også, hvorfor politiet mødte op, som var de gemene forbrydere, der nu skulle anholdes.

Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi og de andre er tidligere medlemmer af den italienske terrororganisation De Røde Brigader, som i 1978 myrdede den tidligere regeringschef Aldo Moro samt dommere, politifolk, arbejdsgivere og små handlende.



»Mellem 1969 og 1980, i den periode, som man i Italien kalder ’blyets år’, blev 362 mennesker dræbt af terrorister, og 4.490 såret«, sagde den franske justitsminister, Éric Dupond-Moretti, onsdag efter arrestationen af syv italienere. Tre andre var på flugt.

Flere af dem er in absentia idømt livsvarige fængselsstraffe for mord og meddelagtighed i mord i Italien i en periode, der strækker sig fra 1970 til langt op i 1980’erne. Alene Marina Petrella er dømt for mord på en general, bortførelse af en dommer samt mord på to livvagter.