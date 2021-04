Ransagninger hos Rudy Giuliani ses som tegn på, at en anklage kan være på vej mod Trumps mangeårige advokat

FBI ransagede onsdag Rudi Giulianis hjem og kontor i en usædvanlig aktion, der får eksperter til at spekulere i, at en anklage mod tidligere præsident Donald Trumps mangeårige advokat kan være på trapperne.

»Det er en klar indikation på, at de er meget tæt på at tiltale ham«, siger en tidligere offentlig anklager, Danya Perry, til nyhedsbureauet Bloomberg.

En ransagningskendelse er typisk stort set det sidste skridt i bogen, siger hun.

Rudi Giuliani har ifølge amerikanske medier været efterforsket siden begyndelsen af 2019 i forbindelse med sin medvirken i Trump-inderkredsens forsøg på at finde snavs på Joe Bidens søn Hunter Bidens forretninger i Ukraine samt fyringen af den amerikanske ambassadør i Ukraine. Donald Trump blev i 2019 sat for en rigsretsag af demokraterne anklaget for magtmisbrug og for at vildlede Kongressen. Han blev efterfølgende frifundet af sine republikanske partifæller.