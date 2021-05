93 politibetjente såret og over 350 anholdt: 1. maj-fest i Berlin endte med vold og bål

Mindst 93 politibetjente og angiveligt også ambulancefolk er såret, og 354 mennesker er anholdt efter de voldsomste 1.maj-uroligheder i den tyske hovedstad i mange år.

Blandt andre Süddeutsche Zeitung melder om brændende paller og containere og en 1. maj-fest, der udartede til regulær opstand i Berlin. Her flammede bålene, mens der blev kastet med sten, flasker og fyrværkeri efter politi og redningsfolk, og især i bydelene Kreuzberg og Neukölln stak det af med masseanholdelser og sårede politifolk og reddere til følge.

Den rasende stemning handler ikke udelukkende om politisk utilfredshed og valg forude, men også om ulmende frustration over coronarestriktioner og deres sociale slagside. Der var anmeldt demonstrationer i flere tyske byer, corona eller ej, og bare i Berlin var der anmeldt i alt 20 demonstrationer på forhånd. Også grupper, politiet ikke er vant til at se i 1. maj-demonstrationerne, havde meldt deres ankomst, og inden dagen var der frygt for, at det kunne gå galt, skriver Süddeutsche.

Politiet har over for Reuters skønnet, at over 30.000 mennesker var på gaderne i Berlin, mens 5.600 betjente var udkommanderet.