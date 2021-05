Navalnyjs indskrumpede udseende afspejler skræmmende tydeligt Putin-styrets kvælertag

Mens fængslede Aleksej Navalnyj forsøger at tage på i vægt, tager Putin-styret kvælertag på hans organisation og resten af den russiske opposition. En kritiker har fået to et halvt års fængsel for at dele en musikvideo. Og et uafhængigt medie kæmper for livet efter at være stemplet som ’fremmed agent’.