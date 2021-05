Libanon i klemme: Saudi-Arabien stopper frugtimport efter narkofangst

Saudi-Arabien har forbudt al import af frugt og grønt fra Libanon. Ikke fordi saudiaraberne har fået nok af grøntsager. Men fordi saudisk politi sidst i april i havnebyen Jeddah beslaglagde 2.000 granatæbler ud af en sending på 80.000, fordi de var diskret og professionelt fyldt med i alt 5 millioner piller med captagon – et narkotikum, som er kendt og udbredt blandt narkomaner i den arabiske verden og værdsat blandt soldater og militsfolk for at fjerne frygt og medfølelse i kampe om liv og død.

Pillerne var ifølge den saudiske tv-station Al-Arabiya produceret pakket og afsendt i Syrien via Libanon. Det er ulykkeligt for Libanon, som befinder sig i en dyb økonomisk krise og knap har råd til at undvære det saudiarabiske marked. Og siden er affæren kun blevet mere pikant. Dels fordi den knytter sig til andre captagon-ladninger, afsløret i Italien og Grækenland, dels fordi saudiske og internationale myndigheder peger på, at den libanesiske Hizbollah-bevægelse og Syrien står bag produktionen og eksporten af det ulovlige narkotikum.

Det gælder dog ikke Libanons afgående indenrigsminister, Mohammed Fehmi, som under et besøg i Bekaa-dalen, der er kontrolleret af Hizbollah, bekræftede, at flere lokale er arresteret, men at han ikke havde viden om, at sagen har forbindelse til Hizbollah, som er en stærk politisk, social og militær kraft i hans land, og som kæmper på diktaturets side i borgerkrigen i nabolandet Syrien. Bekaa-dalen har i årtier været hjemsted for Hizbollah og omdrejningspunkt for smugling af våben og narko mellem Libanon og Syrien.

Andre – især Saudi-Arabien og USA – er uenige med den libanesiske minister: De peger på Hizbollah. Den saudiske ambassadør i London, Waleed al-Bukhari, siger til Arab News, at der har været forsøg på indsmugling af 600 millioner piller fra Libanon gennem de seneste seks år.

Og Antoine Kanaan, redaktør på Lebanon Law Review, siger til samme avis, at der kun kan være behersket tvivl om, at Hizbollah stod bag ladningen af captagon-piller i granatæblerne. Men han siger desuden, at granatæblerne næppe kommer fra Libanon, hvor de slet ikke produceres kommercielt, men fra Syrien.