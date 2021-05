Polen kan torsdag tage et nyt skridt mod at løsrive sig fra EU’s juridiske fundament

Lige siden det stærkt nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed vandt regeringsmagten i Polen i 2015, har det gennemført reformer af det polske retssystem, som ifølge mange jurister gradvis har undermineret domstolenes uafhængighed.

På det seneste er den polske forfatningsdomstol blevet kritiseret for at fungere som regeringens forlængede arm med en radikal indskrænkning af kvinders mulighed for abort og en opsigelse af ombudsmand Adam Bodnar, der igennem årene har været en torn i øjet på regeringen.

Torsdag skal forfatningsdomstolen tage stilling i et principielt spørgsmål, der ifølge flere eksperter kan blive et nyt skridt i retning af at løsrive medlemslandet Polen fra EU’s juridiske fundament. Også kaldet et juridisk ’Polexit’.

Sagen er indbragt af den tidligere statsanklager Malgorzata Bednarek, som regeringen har udpeget til et nyoprettet kammer under Polens højesteret, der kan disciplinere polske dommere. EU-Domstolen pålagde i 2020 Polen midlertidigt at stoppe disciplinærkammeret med den begrundelse, at deres disciplinering af dommere kan underminere domstolenes uafhængighed og være i strid med EU-retten. Malgorzata Bednarek har bedt forfatningsdomstolen tage stilling til og afvise en afgørelse fra EU-Domstolen som værende i strid med Polens forfatning.

Det kan blive et skridt mod løsrivelse fra EU’s juridiske fundament, siger Bogdan Jedrys, der har været dommer i Polen i 29 år og sidder i appelretten i byen Krakow.