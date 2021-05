Milliardærparrets skilsmisse kan få store konsekvenser

Bill og Melinda Gates, to af verdens rigeste mennesker, der har sat nye standarder for velgørenhed og støtte til folkesundhed med den formue, som Bill tjente som medstifter af Microsoft, har meddelt, at de skal skilles.

Parret har i årtier været stærke magtfaktorer på den internationale scene, fordi deres enorme donationer har givet dem adgang til de øverste kredse inden for politik, erhvervsliv og nonprofitsektoren. Fonden Bill and Melinda Gates Foundation, der har en pengetank på omkring 50 milliarder dollars – over 300 milliarder kroner – har haft stor betydning inden for blandt andet global folkesundhed og undervisning af børn, ligesom den kraftigt har medvirket til at nedbringe antallet af dødsfald som følge af malaria og andre infektionssygdomme.

Gennem det seneste år har ægteparret ofte markeret sig offentligt med kommentarer til den verdensomspændende kamp mod covid-19, og fonden har givet over 1 milliard dollars til bekæmpelse af pandemien.

»Efter at have tænkt os godt om og lagt en masse arbejde i vores forhold har vi besluttet at opløse vores ægteskab«, siger parret i en meddelelse, der er offentliggjort på Twitter.