Nu er der faldet dom i sagen mod den norske IS-kvinde, som bliver fulgt nøje af danske politikere

En 30-årig norsk-pakistansk kvinde er ved en domstol i Oslo kendt skyldig i at tilslutte sig Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Hun idømmes tre et halvt års fængsel. Det skriver flere norske medier, herunder NRK.

»Retten er kommet frem til, at tiltalte har deltaget i en terrororganisation, og at hun gjorde det med viden og vilje«.

»Hun opfylder dermed lovens krav til forsæt«, sagde dommer Ingemar Nestor Nilsen, da han læste dommen op tirsdag eftermiddag, skriver nyhedsbureauet NTB.

Hun var tiltalt for at være en del af IS fra 2013 til 2019. Det har en strafferamme på seks års fængsel ifølge NRK.

Kvinden har under hele sagen nægtet sig skyldig. Anklagemyndigheden gik efter fire års fængsel til kvinden. Hendes forsvarere argumenterede for frifindelse.

Sagen følges med interesse i Danmark, og flere danske politikere har kommenteret dommen på sociale medier. I Danmark er der en politisk debat om, hvorvidt kvinder og deres børn med dansk tilknytning i syriske lejre skal bringes hjem.

Den første sag af sin slags i Norge

Sagen er den første af sin slags i norsk retshistorie, skriver NTB. Aldrig før har en kvinde været tiltalt for terrordeltagelse, fordi hun passede børn, mens hendes ægtemand var i krig for IS i Syrien.

Kvinden har altså ikke selv kæmpet for IS med våben i hånden. Men hendes bidrag i hjemmet var afgørende for, at de i alt tre ægtemænd, hun har haft undervejs, kunne gøre en aktiv indsats for gruppen, mener anklagemyndigheden.

Tiltalen er primært baseret på oplysninger, hun selv har givet politiet under afhøringer.

Kvinden rejste i februar 2013 til Syrien for at tilslutte sig sin mand, som var fremmedkriger for den al-Qaeda-tilknyttede gruppe al-Nusra-fronten og senere for IS.

Hun var 22 år, da hun tog til Syrien.

Hun blev hentet hjem til Norge fra al-Hol-lejren i Syrien 18. januar i år, da hendes søn var alvorligt syg. Hun blev straks efter varetægtsfængslet.

Det udløste en regeringskrise i Norge, da hun blev hentet hjem. Det indvandringskritiske Fremskrittspartiet (FrP) var imod og trak sig fra regeringen som følge af sagen.

Sagen mod kvinden kan skabe præcedens

Kvinden har under retssagen sagt, at livet i Syrien ikke blev, som hun havde forestillet sig. Hun ville angiveligt hjem allerede efter tre måneder.

Men hun mener ikke, at hun havde mulighed for det, før hun af kurdiske styrker blev hentet ud af IS-kontrollerede områder i marts 2019 og bragt til al-Hol-lejren.

Dommen mod kvinden kan skabe præcedens for senere retssager mod andre norske IS-kvinder, hvis de vender tilbage til Norge. Ifølge NRK er der fire norske kvinder med tilsammen fire norske børn i lejrene al-Hol og al-Roj i Syrien.

Kvinden har besluttet at anke dommen, bekræfter hendes advokat ifølge avisen VG.