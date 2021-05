Læge fortæller om coronasituationen i Indien: »Jeg er vanvittigt bange for at blive smittet«

I disse uger oplever Gautam Harigovind situationer, han som læge aldrig troede, at han ville komme ud for.

»Jeg må fortælle mennesker, at selv om de er syge, så kan jeg ikke hjælpe dem, fordi vi ikke har flere senge«, siger han og holder en pause, inden han med lav stemme fortsætter:

»Jeg er brudt sammen mange gange. Det forfølger mig, at jeg må stå over for patienter og sige, at jeg ikke engang kan love dem en seng. Vi er midt i en pandemi, og de er fuldkommen overladt til sig selv. De har ikke reageret med vrede, men blot set på mig i stilhed. Der har været øjeblikke, hvor jeg ikke har haft flere ord i mig«.

Gautam Harigovind befinder sig midt i Indiens galoperende coronakatastrofe. Han er leder af et medicinsk hold på 60 medarbejdere fra ngo’en Læger Uden Grænser, som bistår det almindelige personale på et felthospital med plads til 2.000 coronapatienter i den indiske millionby Mumbai.

Gautam Harigovinds job er blandt andet at være med til at træffe beslutninger om, hvordan de mest syge patienter skal behandles. Reelt betyder det, at han skal udvælge, hvem der skal dø, og hvem der skal tilbydes en chance for at overleve. Han taler med Politiken over telefonen en aften efter arbejde. Hans stemme lyder træt og indimellem også som om, at han må undertrykke en stille gråd.