EU kræver fair konkurrence. Nu også af Kina

EU’s konkurrenceregler har været gældende siden Rom-traktaten blev underskrevet i marts 1957. Der skal være fair og lige konkurrence, og statsstøtte er et tålt onde, som der bliver holdt et stramt øje med fra Bruxelles. Indtil nu har det dog kun været gældende for de lande, der er med i EU, men onsdag løftede ledende næstformand – og konkurrencekommissær – Margrethe Vestager sløret for næste skridt på konkurrencevejen:

Virksomheder fra lande uden for EU, der vil investere i EU, må konkurrere på samme vilkår og vil fremover også blive kigget over skulderen af Margrethe Vestager og hendes folk.

Tilbage i 2019 investerede udenlandske virksomheder for over 50 trillioner kroner i europæiske virksomheder og brancher.

»Åbenhed i det indre marked er vores største aktiv, men åbenhed kræver rimelighed og retfærdighed«, sagde Margrethe Vestager, da hun onsdag fremlagde forslaget om også at lade EU’s konkurrenceregler gælde for virksomheder, der opererer i EU, men har hjemadresse andre steder.

Hun sagde ikke Kina, men det kunne hun lige så godt have gjort, for det er de mange opkøb og investeringer fra Kina, som har rykket de mest frihandelselskende EU-lande som de nordiske over på en vej med flere restriktioner.