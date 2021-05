Spaniens kvindelige Trump ydmyger socialister og venstrefløj i knusende sejr

For ti år siden var Isabel Díaz Ayuso et stort set ukendt medlem af lokalregeringen i Madrid-regionen, hvor hun repræsenterede det store konservative parti Partido Popular. Hun blev kendt for sine yderligtgående synspunkter og sine rappe replikker, og hun rykkede hurtigt frem i første række i partiet, der havde brug for nye ansigter og profiler.

Tirsdag chokerede kvinden, som dele af medierne kalder den spanske Trump, ved i valget til regionsrådet i Madrid at lægge al modstand bag sig.