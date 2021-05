Jerusalem: Palæstinensere og israelere tørner igen sammen i deres strid om hellig by

Officielt ånder Jerusalem fred og ro. Glem det. Byen koger.

Det koger i det lille nabolag Sheikh Jarrah nord for den gamle by. Den koger ved bosættelsen Har Homa syd for den gamle by. Og det koger i den grad med slagsmål mellem palæstinensere og den israelske ordensmagt lige uden for den gamle bys østlige port, som israelerne kalder Nablusporten, palæstinenserne kalder Bab Al-Amud, og byens vestlige gæster kalder Damaskusporten.