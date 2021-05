Røbet over en espresso? Mafiaen er atter endt på avisforsiderne i opsigtsvækkende sag

Anklagepunkterne løb op i 31 styk for den gruppe gangstere, der i sidste uge blev anholdt i byen Potenza i det sydlige Italien, for forbindelser til mafiaen, mord og afpresning. Men det er anklagepunkt nummer 19, der er det mest spektakulære i sagen: De er nemlig anklaget for at have drevet en café inde i selve retsbygningen.

Hver dag i de forgangne tre år var anklagere og efterforskere, der arbejdede med at rejse straffesager i bygningen, samlet for at drikke kaffe og spise egnsretter i domhusets café, som ifølge myndighederne blev drevet af et magtfuldt forbrydersyndikat.

»De befandt sig i vores hjem«, fortæller Francesco Curcio, der er chefanklager i Potenza.