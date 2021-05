Sne kan blive en faktor, og de må ikke benytte køretøjer eller lastdyr: Snart skal 12 amerikanere ud på en uforglemmelig rejse

Mere end 45.000 mennesker kappes om at få en de af i alt tolv tilladelser til at deltage i udtyndingen af en bestand af bisoner i Grand Canyon National Park.

Sandsynligheden er ikke så stor for at få licens til at jage det enorme dyr uden for Grand Canyon, men dog langt højere end for at blive ramt af lynet eller vinde i lotto.

»Jeg krydser fingre for, at jeg er en af de 12«, siger Rich Dawley Jr., en 29-årig landmand der bor uden for Gettysburg i Pennsylvania. »Man vinder ikke, hvis ikke man spiller«.

Nationalparken har givet dygtige skytter en sjælden mulighed for at lov til at nedlægge en bison ved nordkanten af Grand Canyon, hvor dyrene har trampet rundt på steder, hvor der er gjort arkæologiske fund, ligesom de har forurenet vandet.