Skotsk leder endte i verbalt gadeslagsmål ved stemmested

På valgdagen torsdag kom den skotske førsteminister Nicola Sturgeon op at toppes med den tidligere næstformand for det yderliggående højreparti Britain First, som hun kaldt for »fascist« og »racist«.

Det skriver flere britiske nyhedsmedier, blandt andre The Guardian og BBC.

Optrinnet fandt sted, da den tidligere næstformand for Britain First, Jayda Fransen, konfronterede Nicola Sturgeon foran et stemmelokale i Glasgow og overfusede hende med nedsættende kommentarer.