Labour taber højborg for første gang i 56 år: »Dette er et jordskælv«

En enorm vigtig sejr for den britiske, konservative premierminister Boris Johnson og et enormt nederlag for labour-leder Keir Starmer.

Sådan udlægges det her til morgen i britiske medier, efter den konservative politiker Jill Mortimer overbevisende har fundet et lokalvalg i den nordøstlige by Hartlepool, der sender hende ind som parlamentsmedlem, efter det mangeårige medlem Labour-politikeren Mike Hill forlod parlamentet i utide.