Efter masseanholdelser af unge demonstranter: Thailandsk mor barberer sit hår af i afmagt

Der skal meget til, før en mor barberer sit lange hår af i desperation. Men det var, præcis hvad Sureerat Chiwarak gjorde for lidt over en uge siden i et forsøg på at få de thailandske myndigheder til at frigive hendes søn.

Hun er mor til 23-årige Parit Chiwarak, der tilhører den gruppe af fremtrædende aktivistledere, som sidste år fik titusindvis af primært unge studerende til uge efter uge at demonstrere mod Thailands konge og militærregering.

Men nu er demonstrationerne ebbet ud. Dels fordi Thailand er ramt af et nyt coronaudbrud, og dels fordi militærregeringen har svaret igen ved målrettet at gå efter aktivistlederne.

Parit Chiwarak har siddet varetægtsfængslet siden 9. februar sigtet for i to tilfælde at have overtrådt loven om majestætsfornærmelse, hvilket betyder, at han risikerer op til næsten 40 års fængsel.

Den hårdhændede behandling af ham har næsten drevet hans mor til vanvid. Da hun i sidste uge barberede sit hår af, skete det på en parkeringsplads foran den retsbygning i Bangkok, hvor et hold dommere samme dag forlængede varetægtsfængslingen af Parit Chiwarak.