Tyrkiet etablerer nye baser i Nordirak

Irak opfører nu nye ’forposter’ langs sin grænse til Tyrkiet for at hindre tyrkisk militær i det samme: at etablere baser eller ’forposter’ inde på irakisk territorium.

Samtidig har den irakiske regering haft en tyrkisk diplomat i Bagdad til en kammeratlig samtale. Her har Irak protesteret mod, at Tyrkiets forsvarsminister, Hulusi Akar, for halvanden uge side besøgte det nordlige Irak – uden at være inviteret af Irak og uden at spørge først.

Den tyrkiske minister besøgte hverken irakiske kolleger eller lokale kurdiske myndigheder. Han aflagde visit hos tyrkiske tropper, der siden slutningen af april har foretaget en militær intervention i det nordlige Iraks kurdiske Dohuk-provins med både tropper på jorden og luftbombardementer af PKK-militsen, der siden begyndelsen af 1980’erne har kæmpet for kurdiske rettigheder i Tyrkiet, der betragter militsen som en terrorbevægelse.