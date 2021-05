De fleste af Putins slags ender i eksil, fængsel eller i en grav

Jeg er klar over, at i Rusland har det altid været og vil altid være statsoverhovedet, som er ansvarlig for alting i landet«, erklærede Vladimir Putin, da han for nu 21 år siden blev indsat som Ruslands præsident.

Det var 7. maj 2000. Og det var første gang i mere end 1.000 års russisk historie, at man i Rusland så en folkevalgt leder overtage magten fra en anden folkevalgt, dengang Boris Jeltsin. Stort.