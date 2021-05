Ramadan i Kina er ikke for børn

Tursunjan Mamat, en praktiserende muslim i regionen Xinjiang i det vestlige Kina, fortæller, at han faster under ramadan, men at hans døtre på 8 og 10 år ikke gør det. Religiøse aktiviteter, herunder faste, er ikke tilladt for mindreårige, forklarer han.

Den 32-årige etniske uighur beklager sig ikke, i hvert fald ikke over for den gruppe af udenlandske journalister, der er blevet kørt til hans hjem uden for byen Aksu af kinesiske embedsmænd, som lytter med, når han svarer. Han giver tilsyneladende bare en nøgtern beskrivelse af, hvordan religion praktiseres i henhold til de regler, som Kinas Kommunistiske Parti har fastsat.

»Mine børn ved, hvem vores hellige skaber er, men jeg giver dem ikke detaljeret religiøs viden«, siger han via en tolk. »Når de fylder 18 år, kan de modtage religiøs undervisning, hvis de selv ønsker det«.

Islam er under pres fra den officielle politik, og fremtiden ser dyster ud for den muslimske tro her i Xinjiang, en region med snedækkede bjergtoppe og golde ørkenområder, der grænser op til Centralasien. Udenlandske iagttagere siger, at snesevis af moskéer er blevet revet ned, hvilket styret i Beijing afviser, og lokale indbyggere fortæller, at antallet af praktiserende muslimer er faldende.

For 10 år siden mødte 4.000-5.000 mennesker op til fredagsbøn i Id Kah-moskéen i den historiske by Kashgar på den gamle Silkevej. I dag kommer der kun 800-900, siger moskéens imam, Mamat Juma. Han peger ikke på regeringens politik som forklaring på det faldende antal deltagere, men siger, at der er sket en naturlig udvikling i folks værdier, og at den yngre generation hellere vil arbejde end bede.