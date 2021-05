Statsministeren i Portugals sol: Det under jeg alle danskere

Snart falder de sidste tekniske brikker på plads mellem EU-landene i forhold til det coronacertifikat, der skal åbne dørene for rejser i Europa i den tidlige sommer.

Det er statsminister Mette Frederiksens (S) vurdering, efter at hun lørdag i den portugisiske by Porto har drøftet spørgsmålet med EU’s øvrige stats- og regeringschefer.

»Når man står her i solen i Portugal i dag, så under man alle danskere at komme ud at opleve verden og Europa igen«, siger Frederiksen.

Mens Danmark og nogle EU-lande har udviklet et coronapas, halter andre medlemslande efter.

Det er meningen, at centrale oplysninger om vaccination, test og immunitet efter sygdom skal koordineres, så disse certifikater kan tale sammen på tværs af Europas landegrænser.

»Jeg føler mig ret forsikret efter diskussionerne, for alle landene har en interesse i det. Vi er ret godt kørende i Danmark. Vi har et meget velfungerende coronapas, som de fleste af os bruger et par gange om ugen i forbindelse med forskellige aktiviteter, så vi har vænnet os til det, og de muligheder, som det giver«, siger Frederiksen.

Teknikken mangler

Statsministeren mener, at det alene er ’ren teknik’, der skal ordnes. Processen med at finde en fælles løsning på coronacertifikatet, som EU-Kommissionen har kaldt et ’digitalt grønt certifikat’, kører aktuelt i EU’s institutioner.

»Hvor der er vilje, er der vej. Men der er kun ét ønske, og det er, at vi fortsat skal have styr på corona, og vi skal sikre os mod mutationer udefra, så vi bliver ved med at have styr på situationen. Men vi vil selvfølgelig gerne åbne samfundene mere op – herunder rejser«, siger statsministeren.

EU-Kommissionens forslag til et coronacertifikat vil fungere via en QR-kode med en digital signatur.

Certifikater kan udstedes via hospitaler, testcentre og sundhedsmyndigheder. Oplysningerne lagres i en database i indehaverens hjemland.

Oplysningerne verificeres gennem en portal, der oprettes af EU-Kommissionen. Personoplysningerne skal ikke sendes gennem portalen, da det ikke er nødvendigt for at kontrollere den elektroniske signatur.

ritzau