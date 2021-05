Vaccinepatenter: Historisk opgør med medicinalindustrien for 20 år siden gav fattige adgang til hiv-behandling og millioner overlevede. Nu er turen kommet til coronavaccinerne

USA og præsident Joe Biden har åbnet en afgørende vej mod et brud på medicinalkoncernernes patenter på virksomme vacciner mod corona. Selv om det bliver teknisk vanskeligt at udbrede produktionen af vacciner til flere lande og flere firmaer, så har Joe Bidens overraskende imødekommelse af kravet om en lempelse af de livsvigtige vaccinepatenter skabt et stærkt momentum.

Det vurderer seniorforsker Steven L. B. Jensen fra Institut for Menneskerettigheder. Han har tidligere arbejdet i udenrigsministeriet, fire år i FNs organisation til bekæmpelse af hiv-aids, UNAIDS. I de sidste 20 år har den globale respons mod hiv-aids været en vigtig del af forskerens arbejdsliv.

Og det var netop spørgsmålet om alle syges ret til en ny livsforlængende behandling af hiv, der for 20 år siden førte til et historisk opgør med medicinalindustrien. De fattige lande, civilsamfundets aktivister og de syge vandt kampen. Alene i Afrika overlevede over 15 millioner mennesker, fordi de fik adgang til livsforlængende behandling. HIV var ikke længere en sikker dødsdom.