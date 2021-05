»Folk henter deres kæres lig. Vi er i chok. Alle er rædselsslagne«

Foran forvredne metalgitre på en lokal pigeskole i den afghanske hovedstad Kabul ligger bunker af ødelagte sandaler, iturevne rygsække og forkullede notesbøger. Lørdag kostede tre eksplosioner mindst 60 mennesker livet, de fleste piger i alderen 11 til 18 år.

Søndag begyndte familierne til de dræbte at begrave deres døtre. Én efter én blev pigerne ifølge The New York Times båret op af en stejl skrænt, dækket af ceremonielle klæder og sænket i grave i trækister, mens familierne, der alle kommer fra den etniske minoritetsgruppe, de shiamuslimske Hazarier, reciterede bønner for deres døde.