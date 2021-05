Klokken seks lokal tid kom de første raketter, syv styk, over Jerusalem og det sydlige Israel. Straks efter kom modsvaret fra Israel

Flere kunne være dræbt, regulær krig kunne være udbrudt på grænsen mellem Gaza og Israel, og et nyt palæstinensisk oprør – en »intifada« – kunne være eksploderet.

Selv uden dét var mandagen rigeligt voldsom i Jerusalem, da israelere og palæstinensere stødte sammen i meget af den hellige gamle by. Sidst på eftermiddagen var flere end 300 palæstinensere og 21 israelske betjente såret efter voldsomme slagsmål, da israelske sikkerhedsstyrker trængte ind på Tempelpladsen.

Palæstinensere byggede barrikader fra morgenstunden og kastede med sten og fyrværkeri mod israelske soldater, som modsat brugte tåregas, gummikugler og chokgranater.

Men det, der kan blive værre, bliver det ofte i landet omkring Jerusalem. Ved dagens afslutning bebudede Hamas-bevægelsen, at den ville sende granater ind over Israel, hvis israelsk politi ikke trak sig tilbage fra Tempelpladsen, som er hellig og politisk følsom for både det jødiske og det muslimske samfund. Klokken seks lokal tid kom de første raketter, syv styk – over Jerusalem og over det sydlige Israel. Og straks efter bombede Israel flere mål i Gaza. Tre børn blev dræbt.

Så havde begge parter vist, hvad de er i stand til.