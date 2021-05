Hun er blevet hjernevasket og fængslet. Men selv ikke Putin kan holde hende nede

Jeg kan huske, at min bedstemor græd, og jeg kan huske, at der var tanks i gaderne. Jeg kan også huske angsten og den anspændte atmosfære, men det værste var næsten hele ’normaliseringen’ bagefter. Hjernevasken. Vi blev et samfund i konstant frygt, og ingen havde mulighed for at flygte«.

EU-kommissær Vera Jourova var bare fire år og boede i den tjekkiske by Trebic, da det daværende Sovjetunionen invaderede det daværende Tjekkoslovakiet og med tanks og våben tilintetgjorde det oprør, der begyndte som et forår i Prag og endte i blodsudgydelser i august 1968.

Det sidder stadig dybt i hende. Det samme gør opvæksten i et totalitært styre.

I dag er hun EU’s spydspids i kampen for retsstatsprincipperne, frie medier og uafhængige domstole som næstformand i EU-Kommissionen. Dengang var hun en lille pige, der voksede op og blev stadig mere hjernevasket i et samfund, hvor hun lærte, at det, hun hørte derhjemme, måtte hun ikke sige til nogen. Det kunne være farligt.

»Det lyder måske mærkeligt, men det er også det, jeg er taknemmelig for nu. Jeg mener, at jeg i dag har de mest veltunede antenner til at fange og registrere de tendenser i EU, der kan føre til et styre som det, der tillod de sovjetiske tropper at blive i mit land i over 20 år«.