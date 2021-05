Hun er blevet hjernevasket og fængslet. Men selv ikke Putin og Orbán kan holde hende nede

Jeg kan huske, at min bedstemor græd, og jeg kan huske, at der var tanks i gaderne. Jeg kan også huske angsten og den anspændte atmosfære, men det værste var næsten hele ’normaliseringen’ bagefter. Hjernevasken. Vi blev et samfund i konstant frygt, og ingen havde mulighed for at flygte«.

EU-kommissær Vera Jourova var bare fire år og boede i den tjekkiske by Trebic, da det daværende Sovjetunionen invaderede det daværende Tjekkoslovakiet og med tanks og våben tilintetgjorde det oprør, der begyndte som et forår i Prag og endte i blodsudgydelser i august 1968.

Det sidder stadig dybt i hende. Det samme gør opvæksten i et totalitært styre.