Forstå konflikten: Derfor kan striden om et lille kvarter i Østjerusalem føre til så voldsom ballade

Hvorfor eksploderer konflikten mellem palæstinensere og israelere lige nu? Hvad er nyt?

Intet er nyt. Alt er ved det gamle. Det har provokeret palæstinenserne i det besatte Østjerusalem, at en israelsk domstol vil tvinge en række palæstinensiske familier ud af det lille kvarter Sheikh Jarrah lige nord for den hellige gamle by, og at israelsk sikkerhedspoliti i søndags trængte ind på den historiske Tempelplads med Al-Aqsa-moskeen.

Men Jerusalem kan da umuligt været så vigtig?

Jo. En lille klippe på Tempelpladsen er det sted, hvor Herren ifølge de troende påbød Abraham at ofre sin søn – Isak i jødisk og senere kristen historie, Ishmail i muslimsk tradition. Det var på samme klippe, at de to historiske jødiske templer stod. Lige neden for er Grædemuren, der er en del af fundamentet omkring templet, som romerne ødelagde i år 70. Muhammed gjorde også holdt her på sin himmelfærd fem hundrede år senere. Det er enestående vigtigt for både israelske jøder og palæstinensiske muslimer. Og adressen er politisk lige så sprængfarlig, fordi begge parter vil have hovedstad i Jerusalem. Israelerne har allerede – selv om det ikke er anerkendt af mange lande – etableret deres hovedstad i Vestjerusalem. Palæstinenserne kræver at få hovedstad for en fremtidig palæstinensisk stat på Vestbredden i det nu besatte Østjerusalem.