Vaccinerne ruller nu hurtigt ud i EU, og Danmark er ikke længere duks

Belgien har været et af de hårdest ramte lande i EU. Over 1 million har haft covid-19 i landet med 11,5 millioner indbyggere, og over 24.000 mennesker er døde med virussen, der stadig smitter 3.000 om dagen. Men nu blomstrer optimismen.

Som premierminister Alexander de Croo jublende sagde, da han i tirsdags annoncerede yderligere genåbninger af samfundet:

»Vi bevæger os mere og mere i retning af et normalt liv«.

En af de primære årsager til, at belgierne om få uger igen kan spise moules frites på restauranter indendørs, og ikke kun udenfor som nu, er vaccinerne. Over 32 procent af belgierne har nu fået mindst første stik med en coronavaccine. Og over 90 procent af alle over 65 år har nu hel eller delvis beskyttelse, og derfor falder antallet af indlagte støt og sikkert.

Den ældre generations villighed til at lade sig vaccinere udløste ros, da Sabine Stordeur fra den nationale vaccine-taskforce forleden gjorde status på et pressemøde.