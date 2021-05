Timothy Garton Ash: Boris Johnson ser ud til at trumfe Trump som populist

Hvad adskiller Donald Trump, USA’s tidligere præsident, og Storbritanniens nuværende premierminister, Boris Johnson? Tre år, lyder det optimistiske svar. Det pessimistiske: I USA stod oppositionen samlet, i Storbritannien er den splittet. Eller er forskellen nærmere, at Johnsons regering rent faktisk har mulighed for at levere på nogle af sine løfter om at rette op på landet?

Både Johnson og Trump er skoleeksempler på såkaldt populistiske plutokrater. Trump var en superspreder af den særlige angelsaksiske variant af fåmandsvælde. Han lovede at hjælpe de fattige, men hjalp i virkeligheden de få rigeste. Trumps handlinger blev hverken holdt adskilt fra hans egne forretningsinteresser, fra partidonorernes eller fra de øvrige oligarkers. Det er sandt, at det gik udmærket for økonomien i USA, lige indtil pandemien ramte. Men grundlæggende rettede Trump hverken socialt eller økonomisk op på noget.Trump ’leverede’ ikke, i hvert fald ikke på den måde, som politiske kommentatorer normalt bruger termen. På trods heraf stemte over 70 millioner amerikanere på ham ved det seneste valg.

Hvorfor? Fordi vi kommentatorer har det med at bruge ordet levere i en for snæver forstand. Opbakningen til populistiske magthavere er nemlig i lige så høj grad et kulturelt fænomen som et økonomisk. Kulturelt leverede Trump varen, og det samme gjorde han så at sige rent psykologisk. Han gav de amerikanere, som havde følt sig over- og ildeset, en følelse af, at han stod på deres side. Denne følelsesbetonede tilgang overskyggede den fornuftsbetonede politik om sociale og økonomiske interesser. Trump appellerede nok til 90 procent af vælgerne, men han fremmede i praksis kun den ene procents interesser.