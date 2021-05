Forstå, hvordan en lokal strid i Jerusalem, langt fra Gaza, er blevet til en krig i Gaza

De ringer, før de bomber. Så er det om at komme ud. Somme tider går der 15 minutter, andre gange en time. Så kommer bomberne, braget og ødelæggelsen«.

Nidal Hamdouna fortæller over telefonen fra Gaza, hvor han arbejder for Folkekirkens Nødhjælp.

»Men Gaza er så tæt bebygget, at selv om Israel måtte forsøge at målrette sine angreb, så rammer det også civile. Det er umuligt at beskytte børnene«.

Tallene bekræfter det. Det første døgn i den nye runde i konflikten mellem Israel og Hamas-bevægelsen og Islamisk Jihad kostede 43 mennesker livet, blandt dem 13 børn.

»Lyden af bomber, flyangreb og granater hele tiden er forfærdelig. Vi har prøvet det før, men det er forfærdeligt hver gang. De siger, at de prøver at målrette angrebene til ledere og infrastruktur. Men vi kan jo se, at civile overalt er i klemme – også børn«, siger Nidal Hamdouna.