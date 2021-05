Pensioneret topdommer, der gik viralt med dette foto: Der hersker kaos i Polen. Alt er ude af balance

Billederne af Malgorzata Gersdorf gik verden rundt, da hun i sommeren 2018 trodsede Polens højrenationale regering og nægtede at lade sig tvangspensionere.

Dengang havde Polens regeringsparti Lov og Retfærdighed sænket pensionsalderen for højesteretsdommerne som et led i et opgør med dommerstanden, som det beskylder for at være præget af gamle kommunister og korruption. Malgorzata Gersdorf og mange andre kaldte det forfatningsstridigt. Bærende på en hvid rose og fulgt af verdenspressens kameraer trodsede hun regeringen og mødte op på sit arbejde som præsident for Polens højesteret. Regeringen opgav kampen og ventede i stedet på, at hun alligevel skulle pensioneres.

Nu små tre år senere er Malgorzata Gersdorf lovformeligt pensioneret fra højesteret. Hun holder sig generelt ude af den offentlige debat, men i et interview med Politiken fortæller hun om et polsk retssystem i kaos og en underminering af demokratiet her midt i Den Europæiske Union.

»Vi er ved at blive en autoritær stat. Jeg ved ikke, om det her er enden på vejen«, siger hun.