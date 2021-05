Trump-støtter leder efter bambusfibre i stemmesedler: »Vi giver ikke op, før hver eneste forpulede stemme er verificeret«

Normalt anvendes den runde bygning Veterans Memorial Coliseum i den amerikanske delstat Arizona på cirka samme måde som Jyske Bank Boxen i Herning.

Der er blevet spillet basketballkampe, afholdt e-sport-turneringer og givet koncerter af Sheryl Crow, Queens of the Stone Age og endda Elvis Presley (den blev bygget i 1964). Ligesom danske Boxen har multiarenaen i storbyen Phoenix plads til omkring 15.000 mennesker.

Men de seneste to uger har multiarenaen været anvendt til noget helt andet end festligheder. Her har en gruppe Trump-støtter arbejdet på at afsløre det, der ifølge 70 procent af republikanske vælgere i USA var definerende for præsidentvalget i 2020: Valgsvindel. Et massivt tilfælde af koordineret snyd, der stjal sejren fra den tidligere præsident, Donald Trump.

Fra 46 skriveborde i hallen har researchere, der er hyret af et primært privat initiativ, gennemgået stemmesedlerne for Arizonas største stemmedistrikt, Maricopa County, hvor præsident Joe Biden vandt en afgørende sejr ved præsidentvalget i november sidste år. De inspicerer også folder på sedlerne og tager nærbilleder af dem for at undersøge, om der er fibre fra bambus i papiret. Sidstnævnte skyldes en konspirationsteori om, at et fly fra Sydkorea leverede falske stemmesedler til lufthavnen i Phoenix umiddelbart efter valget, skriver AP.