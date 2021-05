Ulven kommer nu. Også til Danmark. Men vi bliver ikke spist som i eventyret

Inflationen i USA steg i april til det højeste niveau i 12 år. Forbrugerprisindekset, der måler udviklingen i priserne på en lang række forbrugsvarer og serviceydelser, steg hele 4,2 procent i forhold til for et år siden. Det er ikke bare den højeste inflation siden september 2008, men også markant højere end de 2 procent, inflationen var for indtil for få måneder siden.

De overraskende høje prisstigninger i USA har de seneste dage sat endnu mere strøm til en allerede heftig debat, om inflationen for alvor er tilbage efter mange år i dvale og har ført til store dønninger på finansmarkederne.