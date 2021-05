USA's udenrigsminister lander i København for at genetablere den gode tone

Den danske regering vil gerne snakke klima og sikkerhed, når USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, på mandag kommer til København. Men også andre emner, blandt dem Arktis, vil formentlig komme på dagsordenen, når Blinken mødes med sin danske kollega, Jeppe Kofod (S), vurderer et par eksperter.

Samtidig vil den nye amerikanske regering med præsident Joe Biden i spidsen gerne rette op på forholdet til landets allierede, et forhold, som blev noget flosset under Bidens forgænger, Donald Trump. Joe Biden er i gang med at genetablere den gode tone, siger professor og dekan Mikkel Vedby Rasmussen, Københavns Universitet.

»Jeg tror, at det er vigtigt for amerikanerne ligesom at genetablere forholdet til en god allieret som os. En allieret, som er med på nogle amerikanske dagsordner i forhold til Rusland og her på det sidste også i forhold til Kina, hvor jeg faktisk tror, at det er vigtigt for amerikanerne at have nogle mindre, allierede med, som taler samme sprog som dem«, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Han vurderer også, at covid-19-vacciner kan blive bragt op af Antony Blinken. Her har Biden foreslået midlertidigt at droppe patenterne af hensyn til udviklingslandene. En tanke, som har fået en noget lunken modtagelse i Europa.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger i en pressemeddelelse, at drøftelserne »i høj grad også (vil) handle om klima og grøn omstilling, som står højt på både den danske og amerikanske dagsorden. Det er klart et vigtigt tema for mig under besøget«.