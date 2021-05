Antony Blinken er alt det, Trumps USA hader

På den første arbejdsdag kaldte han Kinas behandling af de muslimske uighurer et – »folkedrab«.

På et højprofileret møde med Kinas udenrigsminister i marts endte han i et uhørt skænderi med kineserne for åbne mikrofoner. Og under et besøg i Ukraines hovedstad, Kijev, i begyndelsen af maj fik Rusland læst og påskrevet for en »hensynsløs aggressivitet«.

Dagens gæst hos både dronningen, statsministeren, rigsfællesskabet og Udenrigsministeriet ligner det, han er: en særdeles blankpoleret, kontrolleret og veltrimmet globalist. En af den slags mænd, der fylder i international politik – og er vant til at bestemme.

Men USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, med den blide stemme og den omhyggeligt svungne frisure – brusende sideskilning med diskrete grå stænk – kan altså også tale rent ud af posen. Og det sker med en selvbevidsthed, som kun over 20 års erfaring i international toppolitik og med verdens eneste supermagt i ryggen kan give.

Den slags verbale pisk er ikke i vente i dag, når Blinken mellemlander i København på vej til Arktisk Råds møde i Reykjavik. Efter statsminister og dronning møder han først udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Derefter får Kofod og Blinken selskab af de to sidste medlemmer af rigsfællesskabets udenrigspolitiske triumvirat: Grønlands nykårede naalakkersuisoq (minister, red) for udenrigsanliggender og handel, Pele Broberg, og Færøernes landsstyremedlem for kultur og udenrigspolitik, Jenis av Reina.