Israel vil fortsætte med sin offensiv i Gaza, så længe det er nødvendigt.

Det siger landets premierminister, Benjamin Netanyahu, i en tale på tv lørdag aften dansk tid.

I talen giver han også den militante bevægelse Hamas, som styrer Gaza, skylden for den optrappede konflikt.

»Den part, der bærer skylden for denne konfrontation, er ikke os. Det er dem, der angriber os. Vi er stadig midt i denne operation, og det er stadig ikke ovre. Og denne operation vil fortsætte så længe som nødvendigt«.

»Modsat Hamas, som bevidst forsøger at skade civile og gemme sig bag civile, gør vi alt for at undgå eller mindske skader mod civile og ramme terroristerne direkte i stedet«, siger Netanyahu.

Hamas klar til eskalation

Også Hamas-bevægelsens politiske leder, Ismail Haniyeh, melder sig klar til at fortsætte konflikten.

Han siger lørdag ifølge nyhedsbureauet AP, at de palæstinensiske militante grupper i Gaza er klar til at skyde med stærkere skyts mod Israel.

»Den zionistiske fjende angreb Gaza, ødelagde højhuse og udførte massakrer med troen på, at det ville få militante grupper til at trække sig tilbage. Men eftersom at de israelske angreb eskalerer, kommer modstanden til at forøges i styrke til et højere niveau«, siger Haniyeh.

Israelske angreb har ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder siden mandag dræbt 145 personer, herunder 41 børn, og såret mere end 1.000 mennesker i Gaza.

Israel melder, at mindst 10 er døde under de palæstinensiske angreb, herunder to børn.Israels angreb mod Gaza begyndte mandag som svar på Hamas’ og andre palæstinensiske militante gruppers angreb på Jerusalem med raketter.

Opdateret kl. 6.15 med kommentar fra Hamas og opjusterede dødstal.

Ritzau