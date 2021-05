Grønlands nye udenrigsminister har klar besked med til møde med Antony Blinken

Grønlands budskab til USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, og Joe Bidens regering mandag skal ikke være til at misforstå: Danmark kan ikke tale på Grønlands vegne, og Grønland er på vej til selvstændighed.

Det fremgår af et interview i Grønlands Radio, KNR med naalakkersuisoq (minister, red.) for udenrigsanliggender, handel og erhverv, Pele Broberg før mødet mandag i København med Antony Blinken.

»Det allervigtigste budskab for mig at få frem er, at Antony Blinken skal forstå, at vi er Grønland. Vi er anderledes end mange andre lande. Vi har et krav om selvstændighed. Vi er ikke Danmark og Færøerne – vi er Grønland«, siger Pele Broberg til KNR.