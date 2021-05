Israel bomber Hamas-leders hus: Fortsatte luftangreb koster 33 mennesker livet i Gaza ifølge lokale myndigheder

Det palæstinensiske sundhedsministerium siger, at mindst 33 mennesker er blevet dræbt ved israelske luftangreb i Gazastriben natten til søndag.

Israels hær siger, at israelerne står over for det største antal raketangreb fra Gaza nogensinde: 3.000 raketter er affyret fra Gazastriben, siden kampene brød ud, hedder det.

Israel bombede blandt andet et hus, hvor lederen af Hamas bor. Det skete tidligt søndag samtidig med, at sirener advarede om raketangreb mod israelske grænsebyer. Nyhedsbureauet AP skriver, at tre bygninger er blevet jævnet med jorden ved de israelske bombardementer. AP skriver, at 23 blev dræbt ved angrebene. Dermed vil det være det voldsomste angreb, siden de hårdeste kampe siden 2014 blussede op tidligere i denne uge. Øjenvidner siger til det tyske nyhedsbureau dpa, at fem huse er blevet ødelagt i Gazastriben under kamphandlinger tidligt søndag.

Ifølge de seneste meldinger skal der i alt være blevet dræbt 180 mennesker i den tæt befolkede Gazastribe, som kontrolleres af det islamistiske Hamas. Blandt de dræbte er 47 børn. Flere dødsofre kan ligge begravet under sammenstyrtede bygninger. I Israel er 10 personer blevet dræbt – heriblandt 2 børn.

Luftangreb fortsætter

Israel siger søndag, at det fortsætter en bølge af luftangreb, og at der i de seneste 24 timer er blevet rettet bomber mod 90 mål forskellige steder i Gazastriben. Israel siger, at 450 af de 3.000 raketter, som er affyret af Hamas, er faldet ned i Gazastriben, mens Israels antimissilsystem har opfanget 1.150 raketter på en uge.

Israelske huse er blevet ramt, og der har under kampene tit har været luftalarm i israelske byer og boligområder.Den blodige militære konflikt har også ført til optrappet vold mellem civile jøder og arabiske israelere samt dødelige sammenstød på Vestbredden.

En bygning, der bestod af 11 etager med både kontorer og lejligheder for mange journalister og medieorganisationer blev bombarderet lørdag. Mediebygningen blev betragtet som et af de få sikre steder i Gaza.

»Verden vil vide mindre om, hvad der sker i Gaza på grund af det, der er sket i dag«, hed det i en erklæring fra nyhedsbureauet AP efter bygningen var ødelagt.

»Bygningen var også kontor for civile nyhedsmedier, som terrorgruppen Hamas gemmer sig bag og bruger som menneskeligt skjold«, sagde en talsmand for Israels militær lørdag.

Opdateret kl. 14.26 med opjusteret dødstal.

ritzau