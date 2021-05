Microsoft bekræfter: Advokatfirma blev hyret til at undersøge Bill Gates' forhold til ansat

Sidste år pålagde medlemmer af bestyrelsen for Microsoft virksomhedens stifter at trække sig. Det skete i forbindelse med en advokatundersøgelse af Bill Gates tidligere romantisk forhold til en ansat i 2000. Det skriver den amerikanske avis The Wall Street Journal.

It-giganten bekræfter, at den iværksatte en undersøgelse.

»Microsoft modtog en henvendelse i andet halvår af 2019 om, at Bill Gates havde indledt et intimt forhold med en ansat i 2000. En bestyrelseskomité gennemgik henvendelsen, bistået af et eksternt advokatfirma for at gennemføre en fyldestgørende undersøgelse«, oplyser en talsmand for selskabet.

Ritzau og Politiken