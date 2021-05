Mette Frederiksen efter Blinken-møde: »Det er en anden tilgang. Sådan vil jeg formulere det«

Statsminister Mette Frederiksen (S) har mødtes med USA’s udenrigsminister, Anthony Blinken. Det skete på hendes embedsbolig Marienborg.

De to politikere udvekslede ord, men ingen håndtryk, inden de gik indenfor.

Efter en times møde vinkede Mette Frederiksen farvel til Antony Blinkens på gårdspladsen foran Marienborg, inden Blinken satte kurs mod Amalienborg.

Mette Frederiksen fortæller, at de to både nåede forbi corona, behovet for flere vacciner i både USA og Europa og selvfølgelig Arktis, hvor USA agerer noget anderledes nu end i tiden under Trump.

»Det er en anden tilgang. Sådan vil jeg formulere det. Det betyder et ønske om samarbejde omkring den arktiske region, hvor der sker forandringer«, sagde Mette Frederiksen ifølge Ritzau efter mødet.

Senere i dag mødes Blinken også med dronning Margrethe, udenrigsminister Jeppe Kofod og sine kolleger fra Grønland og Færøerne, inden han i eftermiddag fortsætter mod Island, hvor han onsdag skal til møde i Arktisk Råd.

Arktis er kun blevet endnu vigtigere, i takt med at isen smelter og gør både handelsruter og udvinding af gas og olie mere tilgængeligt. I 2019 ytrede daværende præsident Donald Trump sine overvejelser om at købe Grønland. Selv om købet ikke længere er på tale med Joe Biden ved roret, er den militære strategiske interesse for Arktis og Grønland stor for både amerikanerne og stormagterne Rusland og Kina.

»USA er vores vigtigste allierede. Det er Europas tætteste allierede, og derfor har vi en meget stor interesse i, at det er os, der sætter dagsordenen omkring Arktis. Det er afgørende at sørge for, at det er Rigsfælleskabet, USA og Nato, der spiller de afgørende roller i Arktis – ikke andre«, siger statsministeren efter mødet med den amerikanske udenrigsminister.

Blinken har aflyst sit møde med en række danske erhvervsledere på Amager Bakke i København i eftermiddag, fordi han i stedet skal forholde sig til situationen i Mellemøsten.

Fakta Blinkens program Mandag: Kl. 9.00:Antony Blinken mødes på Marienborg med statsminister Mette Frederiksen. Kl. 10.30: Blinken er i audiens hos dronning Margrethe på Amalienborg. Kl. 11.00: Blinken mødes først med rigsfællesskabets tre udenrigsministre Jeppe Kofod, Pele Broberg og Jenis av Rana. Kl. 11.45: Arbejdsfrokost med udenrigsminister Jeppe Kofod. Kl. 13.15: Pressemøde sammen med Jeppe Kofod. Kl. 13.50: Besøg hos Quantum Materials på Københavns Universitet. Kl. 17.00: Blinken besøger USA’s ambassade. Bagefter rejser han til Island. Tirsdag: Møder med Islands stats- og udenrigsministre. Onsdag: Møder med blandt andre Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov. Middag med deltagerne i Arktisk Råds ministermøde. Torsdag: Møde i Arktisk råd, derefter afrejse til Kangerlussuaq, Grønland. Her skal Blinke se effekten af klimaforandringerne og mødes med formanden for Naalakkersuisut (landsstyret), Mute B. Egeede, Jeppe Kofod og Pele Broberg, før returrejsen til Washington. Vis mere