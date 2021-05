Mette Frederiksen har taget imod Blinken

Statsminister Mette Frederiksen (S) har netop taget imod USA’s udenrigsminister, Anthony Blinken. Det skete på hendes embedsbolig Marienborg.

De to politikere udvekslede ord, men ingen håndtryk, inden de gik indenfor.

Senere i dag mødes Blinken også med dronning Margrethe, udenrigsminister Jeppe Kofod og sine kolleger fra Grønland og Færøerne inden han i eftermiddag fortsætter mod Island til møde i Arktisk Råd onsdag.

På dagsordenen for dagens møder er først og fremmest klimaforandringer, grøn omstilling og Arktis, der kun bliver endnu vigtigere, i takt med at isen smelter og gør både handelsruter og udvinding af gas og olie mere tilgængeligt. Derfor er den militære strategiske interesse for Arktis og Grønland stor for amerikanerne, ligesom hos stormagterne Rusland og Kina.

Fakta Blinkens program Mandag: Kl. 9.00:Antony Blinken mødes om morgenen på Marienborg med statsminister Mette Frederiksen. Kl. 10.30: Blinken er i audiens hos dronningen på Amalienborg. Kl. 11.00: Blinken mødes først med rigsfællesskabets tre udenrigsministre Jeppe Kofod, Pele Broberg og Jenis av Rana. Kl. 11.45: Arbejdsfrokost med udenrigsminister Jeppe Kofod. Kl. 13.15: Pressemøde sammen med Jeppe Kofod. Kl. 13.50: Besøg hos Quantum Materials på Københavns Universitet. Kl. 17.00: Blinken besøger USA’s ambassade. Bagefter rejser han til Island. Tirsdag: Møder med Islands stats- og udenrigsministre. Onsdag: Møder med blandt andre Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov. Middag med deltagerne i Arktisk Råds ministermøde. Torsdag: Møde i Arktisk råd, derefter afrejse til Kangerlussuaq, Grønland. Her skal Blinke se effekten af klimaforandringerne og mødes med formanden for Naalakkersuisut (landsstyret), Mute B. Egeede, Jeppe Kofod og Pele Broberg, før returrejsen til Washington. Vis mere