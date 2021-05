Raketterne i Gaza pressede Antony Blinken under lynbesøget i København

Man kan ikke bebrejde Antony Blinken, hvis han følte, at han burde være alle mulige andre steder end lige i København, da han mandag var på lynbesøg i Danmark, men USA’s belevne nye udenrigsminister med den bløde stemme lod sig ikke mærke med noget.

Han fremhævede Danmark som et førende klimaland, citerede tv-serien ’Borgen’ og roste sit nye bekendtskab ’Jeppii’ efter et arbejdsmøde med udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Men før og efter var det stigende dødstal i Gaza, der krævede Antony Blinkens opmærksomhed. På flyturen til København var han i telefonkontakt med blandt andre Egypten, Saudi-Arabien og sin franske kollega. Han måtte melde fra til eftermiddagens møde med danske virksomheder for at håndtere konflikten mellem Israel og Hamas.

Præsident Joe Bidens nye regering havde håbet at investere mindre energi i Mellemøsten. Antony Blinken er som udenrigsminister startet med i direkte vendinger at kritisere autokrater som Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Kinas præsident, Xi Jinping, for manglende demokrati. Men nu bliver manden, der er ivrig efter at rejse USA som et humanistisk og demokratisk fyrtårn i verden efter fire år med Donald Trump, for første gang presset.

Både på den internationale scene og hjemme i USA af Det Demokratiske Partis egen venstrefløj. Pressemødet med Jeppe Kofod var ikke mange minutter gammelt, da Antony Blinken tog ordet og udtrykte stærk bekymring over den eskalerede vold, hvor »hundredvis af mennesker er dræbt og såret, inklusive børn, der trækkes ud af ruinerne«.

Den militante palæstinensiske gruppe Hamas har sendt tusindvis af raketter mod israelske byer i de seneste dage, mens Israel med sin overlegne militære styrke har bombet i Gaza. Hvor der mandag var meldt om 10 dræbte israelere, blev der meldt om mindst 192 dræbte palæstinensere, herunder 58 børn. Lørdag udslettede Israel et 12-etagers højhus, der blandt andet husede lejligheder og medierne Al-Jazeera og Associated Press.