Cirka 5.000 migranter trænger ind i spansk enklave i Nordafrika

Mindst 5000 migranter har mandag bevæget sig ind i den spanske enklave Ceuta ved Marokkos nordlige kyst, oplyser en talsmand for den spanske regerings delegation i byen ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er et rekordstort antal, oplyser myndighederne til AFP. Cirka 1.500 af dem er mindreårige.

En talsmand for de lokale myndigheder i Ceuta siger, at migranterne ankom til enklaven til fods ved lavvande. Andre svømmede ind til enklaven fra strande på den marokkanske side nogle få kilometer derfra. En enkelt person har mistet livet i forsøget på at nå til byen.

De første af de tusindvis af migranter ankom i de tidlige morgentimer mandag. Siden fulgte en lind strøm i løbet af dagen.

Forholdet mellem Spanien og Marokko er for tiden anspændt. Politikilder beskylder over for avisen El Pais og Europa Press Marokko for kun passivt at gøre forsøg på at beskytte sine grænser.

Uenighed mellem Marokko og Spanien

Flere spanske medier skriver ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den massive overgang af migranter skal ses som et udtryk for den marokkanske regerings utilfredshed med Spanien.

Det nordafrikanske land er fortørnet over, at Spanien har ladet lederen af Polisario-bevægelsen, Brahim Ghali, rejse ind i landet i midten af april. Brahim Ghali bliver ifølge en unavngiven spansk diplomat behandlet for covid-19 på et hospital i det nordlige Spanien, skriver Reuters.

Der har i årtier været en strid mellem Marokko og bevægelsen, der ønsker selvstændighed for Vestsahara – et ørkenområde på 266.000 kvadratkilometer mellem Marokko og Mauretanien. Flere analytikere har ifølge AFP advaret om, at situationen kan få alvorlige konsekvenser for Spanien og Marokkos samarbejde om at stoppe ulovlig migration til Europa. Spaniens udenrigsminister, Arancha Gonzalez Laya, afviser dog, at tilstrømningen af migranter skal ses som en hævn fra Marokko.

»Jeg kan ikke tale for Marokko, men alt, hvad de har fortalt os, er, at det her ikke handler om uenigheden«, siger hun til radiostationen Cadena SER ifølge Reuters.

Spanien er siden gået i gang med at sende de nytilkomne migranter tilbage til Marokko og har forstærket sikkerheden i området. Ceuta er sammen med Spaniens anden nordafrikanske enklave Melilla EU’s eneste landegrænser med Afrika. Det gør begge byer til særdeles attraktive adgangspunkter for migranter, som søger et bedre liv i Europa.

