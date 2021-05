127 frygtes omkommet: Båd med mange ombord sænket af cyklon

127 personer meldes savnet, efter at en pram, som drev rundt ud for millionbyen Mumbais kyst, er sunket under en stor cyklon i Indien, oplyser den indiske flåde.

Situationen omkring fartøjet tiltrak sig mandag opmærksomhed, da prammen under stærke vinde var begyndt at drive rundt ude af kontrol med 273 mennesker ombord. Flåden har sendt to skibe og flere helikoptere ind for at redde de ombordværende.

Den voldsomme cyklon, som hedder Tauktae, gik mandag i land i delstaten Gujarat med høje vindhastigheder og store mængder regn. Da den gik i land i Gujarat som en »ekstremt alvorlig« cyklon, var det med vindstød på op til 185 kilometer i timen. Den har allerede ført til oversvømmelser, væltede træer og store skader samt sendt hundredtusindvis på flugt. Der har foreløbig været meldinger om op mod 20 døde under cyklonen i en række indiske delstater.

ritzau