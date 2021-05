Ngo: Mindst 800 civile er dræbt siden kup

Over 800 personer er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker i Myanmar, siden militæret overtog magten i landet i februar. Det vurderer aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Det er antallet, som er verificeret af AAPP. Det faktiske antal dræbte er sandsynligvis meget højere«, siger gruppen.

Militæret har tidligere bestridt den slags opgørelser om drab på civile, og sagt, at snesevis af personer fra sikkerhedsstyrkerne også er blevet dræbt i forbindelse med protester rettet mod det nye styre. Det har ikke været muligt for Reuters at få bekræftet antallet af civile, der har mistet livet, og militæret har ikke reageret på en anmodning om en kommentar til opgørelsen af AAPP.

Voldsomme kampe i Mindat

Siden militæret afsatte den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi og hendes regering 1. februar, har der dagligt været meldinger om sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker flere steder i det sydøstasiatiske land.

AAPP siger, at 4.120 personer aktuelt er tilbageholdt af militæret. Deriblandt 20, som er idømt dødsstraf.

De seneste dage har Mindat være skueplads for nogle af de mest voldsomme kampe siden kuppet. I byen, der ligger omkring 100 kilometer fra grænsen til Indien, kæmper styrker fra hæren mod grupper af bevæbnede demonstranter. Der blev indført undtagelsestilstand i Mindat i sidste uge, før hæren indledte et angreb med blandt andet helikoptere og artilleri. Lørdag lykkedes det militæret at indtage bjergbyen, efter at det havde fløjet forstærkninger ind med helikoptere

Søndag oplyste en lokal kilde til nyhedsbureauet dpa, at mindst syv civile var blev dræbt. Ifølge medierapporter er tusindvis af byens indbyggere blevet tvunget på flugt på grund af voldsomme kampe.

ritzau